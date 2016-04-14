国际油市：亚洲石脑油跨月价差因供应疑虑下跌，汽油裂解价差反弹

路透新加坡4月14日 - 亚洲5月上半月交割的石脑油近月合约价格周四每吨比次月合约高1.5美元，较前一交易日下跌0.5%，且为3月23日以来最低跨月价差，交易员称，受供应充裕拖累。
近月合约与次月合约价差越大，表明市场越强，说明买家愿意支付更高的价格购买近月货船。
“近月合约的供应有点多，没有卖出去的货船一个月一个月地向后展期，”一位交易员称。
尽管本月和下月抵达亚洲的西方货船预计分别不超过140万吨和150万吨，比180万吨的第一季月均运抵量低，但交易员称，货船仍有一些过剩。
这导致交易员向台塑石化卖出逾10万吨5月下半月抵达麦寮乡的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价贴水2-3美元。
亚洲汽油裂解价差从五周低位小幅反弹，达到两日高位每桶8.82美元。
官方数据显示，截至4月13日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存减少1%，至约两个月最低的1,453.4万桶。轻质柴油主要包括汽油和用于汽车燃料油的混合成分。
新加坡现货市场有四笔汽油交易达成，其中联合石化从道达尔买入了四艘货船中的三艘。
联合石化自本月初以来大量购买，而道达尔相反在大举卖出。
石脑油市场，卖家嘉能可和买家壳牌就一笔5月下半月/6月下半月互换交易达成协议，价差为每吨1.5美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)