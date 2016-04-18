国际油市：亚洲石脑油价差上涨，因预计日本震后需求保持正常

路透新加坡4月18日 - 亚洲石脑油裂解价差从一个月低位反弹至每吨71.4美元的三日高位，此前有报道称日本的裂解设施运营没有受到地震影响。

昭和电工拥有的日本九州岛(Kyushu)唯一一家石脑油裂解厂在正常运营，该公司发言人称。该设施年处理量为69.1万吨。

吉坤日矿日石能源称，位于九州岛东北部的日处理量13.6万桶的大分县炼厂也正常运营。

交易员稍早担心需求可能受到影响。

科威特的罢工也引起了对石脑油供应的担心，尽管目前仍不清除石脑油买家的合约是否受到影响。

交易员称，截至目前北亚买家还没有受到影响，但对此说法无法得到确认。

成千上万的科威特油气工人已经进入罢工第二天，以抗议政府的公共部门薪资改革。工会没有说罢工将持续多久。

**汽油接近两个月低位**

亚洲汽油裂解价差周一跌至每桶6.92美元的接近两个月低位，受累于大量供应。

交易员称，西方货船不停地运往东方，是库存高企的主要原因。

他们称，卖家目前把所有希望寄托于美国夏季需求高峰期和穆斯林的斋月，今年的斋月在6月。

新加坡现货市场，壳牌买入两艘95辛烷级汽油货船，一艘以每桶51.6美元从Reliance购买，船期为5月4-8日；另一艘以每桶51.5美元从中国石油购买，船期为5月8-12日。

联合石化以每桶48.2美元从道达尔买入92辛烷级汽油货船，船期为5月6-10日。

另外，买家壳牌与卖家Socar以每吨1.50美元价格进行了5月下半月/6月下半月价差交易。(完)