国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及近三周高位，因需求坚挺

路透新加坡5月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二续升，触及近三周高位每吨62.60美元，受助于韩国需求稳定，以及下月出口亚洲的西方船货不多。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买6月下半月在丽水交割的石脑油船货。

此笔交易的量价信息目前均不得而知，但交易员估计，价格为成本加运费价(C&F)较日本报价低约4-5美元，与近期韩国购买的6月上半月交割的船货价格基本一致。

自4月底以来，韩国透过现货市场招标，总计购买了至少50万吨6月交割的石脑油。

不过，韩国6月石脑油船货需求较5月小增，并不足以逆转近期因炼厂加大力度生产，台湾和日本现货需求减少，以及汽油市场异常疲弱等因素所造成的市场供应充裕的现象。

这些关键因素使得现货市场成本加运费价一直保持贴水，尽管韩国购买船货的价格贴水已较4月下半月的每吨8美元有所收窄。

基本面疲弱也导致运抵亚洲的西方石脑油船货骤降。6月将有约100万吨西方石脑油运抵亚洲，为逾两年半最低月度套利交易量。

“尽管套利船货处于低位，但我认为对卖家而言，市场不会有大的改善，”一位新加坡的消息人士称。

亚洲汽油裂解价差从两周半高位下滑0.7%，至每桶8.58美元，因供应充裕，且交易商等待需求高峰的出现。

5-7月通常是汽油的需求高峰期，因美国进入夏季驾车出游季，且穆斯林斋戒月今年在6月。

新加坡现货市场，壳牌以每桶60.60美元的价格从PTT购买95号汽油船货，船期为6月2-6日。

维多公司以每桶60.50美元的价格从中国石油天然气股份有限公司购买95号汽油船货，船期为6月12-16日。

新加坡贸易商兴隆以每桶57.60美元的价格向BP出售95号汽油船货，船期为6月1-5日。(完)

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