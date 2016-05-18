国际油市：亚洲石脑油裂解价差从接近三周高位下滑，因可能更多被LPG替代

路透新加坡5月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从接近三周高位跌至每吨59.60美元的三日低位，交易员称，因其可能很快被更多的液化石油气(LPG)所替代。

亚洲石化产品生产商可以用液化石油气替代5-15%的石脑油原料。

但作为行业通则，只有当LPG价格比石脑油价格低至少每吨50美元时，亚洲石化生产商才会将部分石脑油原料替换为LPG。

“预计未来石脑油需求将很糟糕，台塑石化的裂解厂按计划将进行维护，且将有更多的石脑油被LPG替代，”一位行业人士称。

亚洲汽油裂解价差反弹至每桶8.98美元的三周高位，但供应总体上处于高位仍是卖家的一个痛点。

预计来自亚洲主要汽油进口国印尼的需求不会提振卖家的情绪，因国有的印尼国家石油公司今年的进口总量将低于上年，因国内汽油生产量上升。

新加坡现货市场达成三笔交易。

BP以每吨427.25美元的价格向维多公司售出一艘石脑油货船，船期为7月上半月。

维多公司以每桶58美元价格从道达尔买入92号汽油货船，船期为6月6-10日。

壳牌从卢克石油(Lukoil)以每桶61美元价格买入95号汽油货船，船期为6月2-6日。(完)

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