国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第二天下跌，受累于供应过剩

路透新加坡5月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第二天下降，触及近三周低位每吨51.40美元，受供应过剩拖累。

韩国乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水4-4.5美元的价格，购买75,000吨7月上半月到岸大山和丽水的船货。

亚洲主要石脑油进口商--台塑石化以成本加运费价每吨较日本报价贴水6-7美元的价格，购买数量不详的7月上半月到岸麦寮的船货。这是3月11日来台塑石化支付的最低价格。

交易商补充称，台塑石化以液化石油气(LPG)替代10-12万吨石脑油，替换数量为年初的两倍。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)以离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水低于6.50美元的价格，向伊藤忠商事出售35,000石脑油船货，6月5-7日从新芒格洛尔装运。

该价格与MRPL出售给丸红和伊藤忠的两艘5月船货相比大幅下降，之前价格为每吨升水11美元至14.25美元。

亚洲汽油裂解极差下跌9%至四日低位。

官方数据显示，新加坡陆上轻质馏分油库存在5月25日止当周减少3%，或464,000桶，至两周低点1,487万桶。

但中国出口仍处于高位。数据显示，5月25日止当周，中国对新加坡出口近201,000吨汽油，前一周为出口118,000吨。

新加坡市场达成一笔现货交易：道达尔以每桶58.90美元，向联合石化出售一艘92号汽油船货，船期为6月10-14日。(完)

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