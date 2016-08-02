国际油市：亚洲石脑油裂解价差陷于低位，因供应充裕和现货需求不旺

路透新加坡8月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周二处于26.4美元的四日低位，比7月27日触及的18个月低位仅高0.75美元，因供应充裕和现货需求不旺。

台塑石化年处理量为103万吨的裂解设施的计划维护期将持续到9月下半月结束，导致需求大减。

同时日本的吉坤日矿日石能源因进行维护，本周也关停了年处理量为44.3万吨的裂解设施。

日本三菱化学旭化成乙烯公司(Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene)旗下一裂解设施中断运营也给前景增添不利因素，该年处理量为56.7万吨的设施将于8月中恢复运营。

“(对卖家来说），这是一个令人沮丧的市场，”新加坡的一位交易员称。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易。维多公司以每桶45.6美元价格向壳牌卖出一艘92号汽油货船，船期为8月17-21日。

维多公司随后以每桶49.70美元从卢克石油买入一艘97号汽油货船，船期为8月21-25日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻