国际油市：亚洲石脑油裂解价差陷于低位，因供应充裕和现货需求不旺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透新加坡8月2日 - 亚洲石脑油裂解价差周二处于26.4美元的四日低位，比7月27日触及的18个月低位仅高0.75美元，因供应充裕和现货需求不旺。
台塑石化年处理量为103万吨的裂解设施的计划维护期将持续到9月下半月结束，导致需求大减。
同时日本的吉坤日矿日石能源因进行维护，本周也关停了年处理量为44.3万吨的裂解设施。
日本三菱化学旭化成乙烯公司(Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene)旗下一裂解设施中断运营也给前景增添不利因素，该年处理量为56.7万吨的设施将于8月中恢复运营。
“(对卖家来说），这是一个令人沮丧的市场，”新加坡的一位交易员称。
新加坡现货市场达成两笔汽油交易。维多公司以每桶45.6美元价格向壳牌卖出一艘92号汽油货船，船期为8月17-21日。
维多公司随后以每桶49.70美元从卢克石油买入一艘97号汽油货船，船期为8月21-25日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。