国际油市：亚洲汽油裂解价差跳涨，因印尼削减供应

路透新加坡8月4日 - 亚洲汽油裂解价差周四跳涨19%，或0.63美元，至一个月来最高的每桶3.96美元，因印尼供应中断。

因进行维修，印尼暂停了位于芝拉扎(Cilacap)的一日处理能力3万桶的二级汽油精炼设施。印尼是亚洲主要汽油进口国。

10天前关停的这个渣油催化裂解装置(Residual Fluid Catalytic Cracking,RFCC)设施预计将在未来10天内恢复生产。

尽管由于国内产量增加，印尼的汽油进口下降，但该国仍是汽油的净进口国。

官方数据显示，截至8月3日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存下滑1.7%，或26.5万桶，至两周低位的1,500万桶。

该数据还显示，近26.5万吨汽油从新加坡运往印尼，为7月13日以来最高周度进口量。

亚洲石脑油裂解价差升6.2%，至三日高位的每吨27.33美元。跨月合约正价差仍高达7美元。

亚洲石脑油市场一再承压，因供应持续增加，但日本和台湾的裂解厂进行维护导致需求放缓。

印度8月运付的供应预计超过70万吨，为2013年9月以来最高。

新加坡现货市场，兴隆以每桶贴水0.4美元价格从PTT买入92号汽油货船，船期为8月24-28日。(完)

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