国际油市：亚洲汽油裂解价差跳涨，因印尼削减供应

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透新加坡8月4日 - 亚洲汽油裂解价差周四跳涨19%，或0.63美元，至一个月来最高的每桶3.96美元，因印尼供应中断。
因进行维修，印尼暂停了位于芝拉扎(Cilacap)的一日处理能力3万桶的二级汽油精炼设施。印尼是亚洲主要汽油进口国。
10天前关停的这个渣油催化裂解装置(Residual Fluid Catalytic Cracking,RFCC)设施预计将在未来10天内恢复生产。
尽管由于国内产量增加，印尼的汽油进口下降，但该国仍是汽油的净进口国。
官方数据显示，截至8月3日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存下滑1.7%，或26.5万桶，至两周低位的1,500万桶。
该数据还显示，近26.5万吨汽油从新加坡运往印尼，为7月13日以来最高周度进口量。
亚洲石脑油裂解价差升6.2%，至三日高位的每吨27.33美元。跨月合约正价差仍高达7美元。
亚洲石脑油市场一再承压，因供应持续增加，但日本和台湾的裂解厂进行维护导致需求放缓。
印度8月运付的供应预计超过70万吨，为2013年9月以来最高。
新加坡现货市场，兴隆以每桶贴水0.4美元价格从PTT买入92号汽油货船，船期为8月24-28日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
铜市正受强势美元打压，投资者在周一铜价攀升至五周高位后了结获利。 中国需求强劲以及美国经济数据良好支撑着基本金属价格。中国海关数据周五显示，2016年中国铜进口创下495万吨的纪录高位。 LME三个月期镍 少有变动，上日受印尼政府解禁镍矿石出口打击，下跌了1.8%。 印尼政府上周调整政策，允许镍矿石和铝土矿及其它精炼矿在一定条件下出口。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王琛；审校 张涛/李婷仪)
英国每日电讯报(the Telegraph)周一报导称，首相特雷莎梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。她表示英国在寻求退欧协议时，不会是“那种一只脚在里、一只脚在外的状态。”