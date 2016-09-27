国际油市：石脑油裂解价差重挫10%至五日低位，但现货价格上涨

路透新加坡9月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二重挫10%，至五日低位每吨54.15美元，因布兰特原油价格上涨重压炼油利润率，但现货价格上扬，受助于供应过剩状况缓解。

韩国乐天化学重返市场，购买一艘11月上半月在大山交割的石脑油船货，价格为成本加运费价(C&F)较日本报价贴水最多达约3美元。

该公司之前购买的一艘同期在丽水交割的石脑油船货，贴水为约4-4.5美元。

交易商称，通常情况下，在大山交割的石脑油船货价格要高于在丽水交割的船货。

乐天化学在9月5日购买的10月下半月交割船货的价格为贴水11美元，远低于上述两艘船货的价格。

另外，印度巴拉特石油(BPCL)出售6.5万吨10月装运的石脑油船货，溢价高于三个月高位。

BPCL出售3万吨石脑油船货给日本丸红，10月16-18日在孟买装运，价格为离岸价格(FOB)较中东报价每吨升水近5美元。近期该公司向Petro-Diamond出售了另一艘10月8-10日在孟买装运的船货，价格为每吨贴水1美元。

BPCL向托克出售一艘3.5万吨石脑油船货，10月12-14日在高知县装运，价格为离岸价较中东报价溢价近7美元。

新加坡现货市场有四笔交易达成，其中三笔是汽油交易，一笔为石脑油交易。(完)

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