国际油市：石脑油裂解价差触及六日高点，受买家需求支撑

路透新加坡5月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周三延续涨势，触及六日 高点每吨58.18美元，受买家买入7月上半月船货提振。 交易员称，韩国LG化学买入两艘船货，总计5万吨石脑油，船期为7月 上半月，成本加运费价格(C&F)较日本报价每吨升水约2美元。 他们并称，船货可能运到大山。 LG化学在韩国有两座裂解装置，一座在大山，另一座在丽水。 该公司此前以每吨升水约1.75美元的价格买入一艘7月上半月运抵丽 水的船货。 运抵丽水的船货通常价格低于运抵大山的。 自5月17日以来，中国、韩国和台湾通过现货市场招标，总计购买至 少48万吨石脑油，7月上半月运抵。 亚洲汽油裂解价差处于五周高点每桶10.69美元，受需求支撑。 官方数据显示，5月27日当周，日本汽油库存微升4万桶，触及四周高 点1,193万桶。 但石脑油库存下降29万桶，至980万桶。 一项初步路透调查数据显示，上周美国汽油库存预计减少100万桶。 新加坡现货市场达成五笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)