版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 19:21 BJT

国际油市：石脑油裂解价差触及六日高点，受买家需求支撑

    路透新加坡5月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周三延续涨势，触及六日
高点每吨58.18美元，受买家买入7月上半月船货提振。
    
    交易员称，韩国LG化学买入两艘船货，总计5万吨石脑油，船期为7月
上半月，成本加运费价格(C&F)较日本报价每吨升水约2美元。
    
    他们并称，船货可能运到大山。
    
    LG化学在韩国有两座裂解装置，一座在大山，另一座在丽水。
    
    该公司此前以每吨升水约1.75美元的价格买入一艘7月上半月运抵丽
水的船货。
    
    运抵丽水的船货通常价格低于运抵大山的。
    
    自5月17日以来，中国、韩国和台湾通过现货市场招标，总计购买至
少48万吨石脑油，7月上半月运抵。
    
    亚洲汽油裂解价差处于五周高点每桶10.69美元，受需求支撑。
    
    官方数据显示，5月27日当周，日本汽油库存微升4万桶，触及四周高
点1,193万桶。
    
    但石脑油库存下降29万桶，至980万桶。
    
    一项初步路透调查数据显示，上周美国汽油库存预计减少100万桶。
    
    新加坡现货市场达成五笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐