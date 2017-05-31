国际油市：石脑油裂解价差触及六日高点，受买家需求支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周三延续涨势，触及六日 高点每吨58.18美元，受买家买入7月上半月船货提振。 交易员称，韩国LG化学买入两艘船货，总计5万吨石脑油，船期为7月 上半月，成本加运费价格(C&F)较日本报价每吨升水约2美元。 他们并称，船货可能运到大山。 LG化学在韩国有两座裂解装置，一座在大山，另一座在丽水。 该公司此前以每吨升水约1.75美元的价格买入一艘7月上半月运抵丽 水的船货。 运抵丽水的船货通常价格低于运抵大山的。 自5月17日以来，中国、韩国和台湾通过现货市场招标，总计购买至 少48万吨石脑油，7月上半月运抵。 亚洲汽油裂解价差处于五周高点每桶10.69美元，受需求支撑。 官方数据显示，5月27日当周，日本汽油库存微升4万桶，触及四周高 点1,193万桶。 但石脑油库存下降29万桶，至980万桶。 一项初步路透调查数据显示，上周美国汽油库存预计减少100万桶。 新加坡现货市场达成五笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为