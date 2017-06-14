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亚洲 | 2017年 6月 14日 星期三 18:22 BJT

国际油市：亚洲石脑油保持疲弱，套利船货涌入料使供给充足

    路透新加坡6月14日 - 亚洲石脑油市场周三仍维持弱势，因6月和7月大量涌入的套利船货预期会令供给保持充足。
    
    业内分析师称，预期6月由西方到东方的石脑油套利船货将达到140万吨，创今年最高，预期7月也将达到130万吨。
    
    交易商称，印度MRPL以较中东报价每吨高出11美元的价格，出售了35,000吨石脑油船货，7月14-16日装运。是次价格升水要较7月初船货低了3.50美元。

    印度巴拉特石油标售33,000吨轻芳烃石脑油，船期为7月9-11日，该
标售于6月16日结束。
    
    泰国国家石油(PTT)标售15,000吨重整油，船期为7月3-5日，标售于6
月16日结束。
    
    韩华道达尔于周三结束了一项7月下半月石脑油标购，但中标细节尚
未公布。
    
    日本政府数据显示，该国石化行业5月石脑油进口较上年同期增加6%
。5月乙烯产量较上年同期增加5.8%至535,900吨。
    
    新加坡现货市场达成五笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完) (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 张涛)
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