国际油市：亚洲石脑油保持疲弱，套利船货涌入料使供给充足

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡6月14日 - 亚洲石脑油市场周三仍维持弱势，因6月和7月大量涌入的套利船货预期会令供给保持充足。 业内分析师称，预期6月由西方到东方的石脑油套利船货将达到140万吨，创今年最高，预期7月也将达到130万吨。 交易商称，印度MRPL以较中东报价每吨高出11美元的价格，出售了35,000吨石脑油船货，7月14-16日装运。是次价格升水要较7月初船货低了3.50美元。 印度巴拉特石油标售33,000吨轻芳烃石脑油，船期为7月9-11日，该 标售于6月16日结束。 泰国国家石油(PTT)标售15,000吨重整油，船期为7月3-5日，标售于6 月16日结束。 韩华道达尔于周三结束了一项7月下半月石脑油标购，但中标细节尚 未公布。 日本政府数据显示，该国石化行业5月石脑油进口较上年同期增加6% 。5月乙烯产量较上年同期增加5.8%至535,900吨。 新加坡现货市场达成五笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完) (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为