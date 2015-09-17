国际油市：石脑油逆价差走阔，供应过剩不复存在

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月17日 - 亚洲石脑油11月上半月的近月价格报每吨454美元，较12月上半月高出3.25美元，逆价差为6月22日以来最高。
交易员称，除了定期和现货需求意外，还有连续两个月西方运抵亚洲的船货减少，帮助解决了持续数月的供应过剩。
LG化学在现货市场求购10月下半月和11月上半月交货的船货。
结果还不知道，但交易员说逾两个月来可能价格首次出现升水。
“石脑油现货市场不再有贴水了，”一名新加坡交易员表示。
马来西亚的Titan与卖家达成了2015年11月-2016年10月的石脑油合--约，交易员估计，C&F价每吨较日本报价贴水7-9美元。
官方数据显示，9月16日止当周新加坡汽油库存小升2%，或237,000桶，至两周高位1,168.7万桶。
新加坡现货市场上，Statoil卖给维多一艘11月上半月的石脑油船货，价格为每吨454美元。
兴隆以每桶61.40美元的价格卖给BP一艘92号汽油船货，装船日期为10月13-17日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”