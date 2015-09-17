国际油市：石脑油逆价差走阔，供应过剩不复存在

路透新加坡9月17日 - 亚洲石脑油11月上半月的近月价格报每吨454美元，较12月上半月高出3.25美元，逆价差为6月22日以来最高。

交易员称，除了定期和现货需求意外，还有连续两个月西方运抵亚洲的船货减少，帮助解决了持续数月的供应过剩。

LG化学在现货市场求购10月下半月和11月上半月交货的船货。

结果还不知道，但交易员说逾两个月来可能价格首次出现升水。

“石脑油现货市场不再有贴水了，”一名新加坡交易员表示。

马来西亚的Titan与卖家达成了2015年11月-2016年10月的石脑油合--约，交易员估计，C&F价每吨较日本报价贴水7-9美元。

官方数据显示，9月16日止当周新加坡汽油库存小升2%，或237,000桶，至两周高位1,168.7万桶。

新加坡现货市场上，Statoil卖给维多一艘11月上半月的石脑油船货，价格为每吨454美元。

兴隆以每桶61.40美元的价格卖给BP一艘92号汽油船货，装船日期为10月13-17日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻