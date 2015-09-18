国际油市：亚洲石脑油裂解价差转为升水，因为需求活跃

路透新加坡9月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周五收于两日高点每吨84.08美元，韩国现货价格在本周后半段转为升水，而此前自7月初以来一直为贴水。

11月上半月的石脑油价格每吨452.25美元，较12月上半月的价格高出3.75美元，逆价差为6月22日以来最高。

交易员称，需求活跃，供应过剩已经不复存在。

韩国LG化学和SK能源周四先行试水，率先迈入11月上半月交货的船货，两家都支付了升水。

Lotte Chemical周五以C&F价每吨较日本报价升水0.50美元的价格买入11月上半月的船货。

这高于10月下半月运抵韩国的价格，后者为每吨贴水3-5美元。

“买家看到供应吃紧，都较预期提前购买11月上半月的船货，”一名交易员表示。

他们说，这个月和下月运往亚洲的西方船货少于之前。

沙特可能减少石脑油出口，因为10月日产能400,000桶的Rabigh炼厂将进行重大检修。

亚洲汽油裂解价差为每桶12.41美元，较一个月前低大约0.13美元，因为夏季和穆斯林的斋月使得全球需求异常强劲之后，需求高峰已经过去。

新加坡、欧洲和美国汽油库存在上升。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，截至周四的一周，独立存储在阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的汽油库存超过100万吨。

这与新加坡和美国的趋势一致，这两个地方的汽油库存也在上升。

新加坡没有现货交易达成。(完)

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