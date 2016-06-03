国际油市：亚洲石脑油裂解价差降至两日低位，因需求低迷

路透新加坡6月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五降至两日低位每吨50.58美元，交易商称因供应过剩持续，且需求低迷。
交易商表示，石脑油需求乏力，再加上6月/7月裂解装置将用至少300,000吨液化石油气(LPG)替代石脑油，使得石脑油进一步下跌。
石脑油裂解装置会以LPG为季节性原料，因LPG用于取暖，其冬季价格通常较高。
“石脑油市场状况很糟糕，如果抵达亚洲的西方船货减少，那么还能多点希望，”追踪石脑油的消息人士称。
本月抵达亚洲的西方船货料为约100万吨，低于今年头五个月均值160万吨。
但交易商预计，7月抵达亚洲的西方石脑油船货将高于6月，这可能继续打压人气。
亚洲汽油裂解价差逆转上日涨势，触及两日低位每桶7.76美元，因库存很高。
虽然西方需求料改善，但亚洲尚未出现好转。
例如，上周美国汽油库存减少150万桶，预期为减少15.7万桶。
欧洲库存水平似乎已过高峰。比如，根据荷兰咨询机构PJK International，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的独立汽油库存截至周四当周减少近22%，至今年伊始以来最低。
但新加坡库存状况与西方形成鲜明对比，截至6月2日当周，轻质油库存触及两周高位，至约1,510万桶，只比3月2日触及的纪录高位1,550万桶少3%。
新加坡现货市场本周首次达成石脑油交易，另有五笔汽油交易达成。
BP以每吨430美元向Petro-Diamond出售一艘石脑油船货，船期为8月上半月。托克(Trafigura)以每吨428美元从壳牌购买一艘石脑油船货，船期为8月上半月。(完)
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(编译 杜明霞；审校 王洋)