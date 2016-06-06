国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均维持在低位

韩国已公布经济指标--2017/1/18
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透新加坡6月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至三日低位每吨49.88美元，因终端用户大多未进入市场，而且供应仍充足。
印度Reliance Industries以离岸价格(FOB)较中东报价升水5-9美元的区间，向BP出售55,000吨石脑油，6月20-25日在Sikka装运。
Reliance此前在5月从同一地点装运的两艘船货，平均售价为升水10.75美元。
Mangalore Refinery Petrochemicals(MRPL)以离岸价格每吨较中东报价升水约7美元向Socar出售35,000吨石脑油，6月22-24日在新芒格洛尔装运。
MRPL于5月出售的两艘船货平均价格为每吨升水近13美元。
上述交易均未获直接确认，因公司高管不会对交易置评。
“疲弱市况未变，没有看涨因素，”新加坡一交易员说。
亚洲汽油裂解价差触及三周半低位每桶7.50美元，因买兴匮乏，尽管穆斯林斋月开始，而斋月期间通常为亚洲需求高峰。
此前法国罢工导致道达尔(Total)大量减产，曾帮助缓解西方市场供应过剩。
道达尔周五宣布，已经下令日产22万桶的Donges炼厂重启。
新加坡现货市场达成的交易如下：
Socar以每桶57.50美元向联合石化出售一艘92号汽油船货，船期为6月21-25日。
维多以每桶57.65美元从PTT购买一艘92号汽油船货，船期为6月27日-7月1日。
道达尔以每桶57.70美元向新加坡贸易商兴隆出售一艘92号汽油船货，船期为6月21-25日。
Socar以每吨426美元从BP购买一艘8月上半月的石脑油船货，但以每吨427美元向托克(Trafigura)出售一艘8月上半月的石脑油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3% @-r 1月31日
路透台北1月18日 - 台币兑美元 周三早盘带量走升。交易员表示，反应美国候任总统特朗普指美元过强的谈话，盘初台币随非美货币反弹，惟进口商买汇需求涌现令台币升幅收敛，盘初暂在31.500附近整理，观望国际美元进一步走向指引。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r