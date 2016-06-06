国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均维持在低位

路透新加坡6月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一跌至三日低位每吨49.88美元，因终端用户大多未进入市场，而且供应仍充足。

印度Reliance Industries以离岸价格(FOB)较中东报价升水5-9美元的区间，向BP出售55,000吨石脑油，6月20-25日在Sikka装运。

Reliance此前在5月从同一地点装运的两艘船货，平均售价为升水10.75美元。

Mangalore Refinery Petrochemicals(MRPL)以离岸价格每吨较中东报价升水约7美元向Socar出售35,000吨石脑油，6月22-24日在新芒格洛尔装运。

MRPL于5月出售的两艘船货平均价格为每吨升水近13美元。

上述交易均未获直接确认，因公司高管不会对交易置评。

“疲弱市况未变，没有看涨因素，”新加坡一交易员说。

亚洲汽油裂解价差触及三周半低位每桶7.50美元，因买兴匮乏，尽管穆斯林斋月开始，而斋月期间通常为亚洲需求高峰。

此前法国罢工导致道达尔(Total)大量减产，曾帮助缓解西方市场供应过剩。

道达尔周五宣布，已经下令日产22万桶的Donges炼厂重启。

新加坡现货市场达成的交易如下：

Socar以每桶57.50美元向联合石化出售一艘92号汽油船货，船期为6月21-25日。

维多以每桶57.65美元从PTT购买一艘92号汽油船货，船期为6月27日-7月1日。

道达尔以每桶57.70美元向新加坡贸易商兴隆出售一艘92号汽油船货，船期为6月21-25日。

Socar以每吨426美元从BP购买一艘8月上半月的石脑油船货，但以每吨427美元向托克(Trafigura)出售一艘8月上半月的石脑油船货。(完)

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