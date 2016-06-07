国际油市：亚洲石脑油裂解价差重返17个月低位，供应过剩或持续数月

路透新加坡6月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二重返17个月低位每吨45.78美元，为本月第三次，受累于来自汽油销售者的需求低迷，而且供应过剩局面可能还会持续数月。

基于交易商估算，韩国KPIC以贴水约4美元购买7月下半月运到昂山的石脑油。

这不能获直接确认，因KPIC交易员不会对他们的交易置评。

韩国是亚洲主要石脑油进口国，该国现货价格今年多为贴水，3月贴水一度深达近9美元，4月初曾短暂转为升水。

但自4月底以来，价格一直维持在贴水，尽管6月抵达的来自欧洲和地中海的西方船货已经降至100万吨，而今年头五个月月度均值为162万吨。

原因是前几个月抵达的西方船货太多，亚洲吸收不了。

新加坡一石脑油交易商表示，在裂解装置上6月和7月将分别至少有300,000吨液化石油气(LPG)替代石脑油，因此未来一个月亚洲需要的西方船货不超过100-110万吨。

亚洲汽油裂解价差跌至每桶6.17美元，创4月19日来低位，因供应充足且需求低迷，尽管此时通常为需求旺季。

但汽油裂解价差下滑并未促使炼厂削减产能利用率，因此前维护设备的炼厂需要弥补产量损失。

新加坡现货市场达成三笔汽油交易和两笔石脑油交易。(完)

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