国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均持于数月低位，因供应过剩

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透新加坡6月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周三徘徊在每吨40.18美元的17个月低点，汽油裂解价差则跌至约每桶5美元的16个半月低位，因供应过剩状况持续，隔夜欧洲市场疲软进一步影响亚洲市场人气。
根据交易商估算，韩国LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水4-4.5美元的价格，买入一艘7月下半月运抵大山的石脑油船货。
该消息不能获直接确认，因石化企业不会对交易置评。
“供应充足，价格将会在一段时间内停留在贴水，”新加坡一交易商称。
截至6月4日当周，日本石脑油库存增加25万桶，至1,133万桶。
日本1-4月石脑油进口平均每月为116万吨，较上年同期下降13.4%。尚未获得5月官方数据。
新加坡现货市场达成如下交易：
托克(Trafigura)以每吨429美元从BP购买一艘船期为8月上半月的石脑油船货。
维多以每桶56.70美元从Socar购买一艘船期为6月23-27日的92号汽油船货。
壳牌从中国石油购买一艘95号汽油船货，船期亦为6月23-27日，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡95号汽油报价贴水0.35美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16