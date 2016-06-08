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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 20:10 BJT

国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差均持于数月低位，因供应过剩

路透新加坡6月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周三徘徊在每吨40.18美元的17个月低点，汽油裂解价差则跌至约每桶5美元的16个半月低位，因供应过剩状况持续，隔夜欧洲市场疲软进一步影响亚洲市场人气。

根据交易商估算，韩国LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水4-4.5美元的价格，买入一艘7月下半月运抵大山的石脑油船货。

该消息不能获直接确认，因石化企业不会对交易置评。

“供应充足，价格将会在一段时间内停留在贴水，”新加坡一交易商称。

截至6月4日当周，日本石脑油库存增加25万桶，至1,133万桶。

日本1-4月石脑油进口平均每月为116万吨，较上年同期下降13.4%。尚未获得5月官方数据。

新加坡现货市场达成如下交易：

托克(Trafigura)以每吨429美元从BP购买一艘船期为8月上半月的石脑油船货。

维多以每桶56.70美元从Socar购买一艘船期为6月23-27日的92号汽油船货。

壳牌从中国石油购买一艘95号汽油船货，船期亦为6月23-27日，价格为离岸价(FOB)每桶较新加坡95号汽油报价贴水0.35美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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