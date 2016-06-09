国际油市：亚洲石脑油裂解价差从数月低位反弹，但价格仍为贴水

路透新加坡6月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周四从17个月低点反弹，触及两日高位，达到每吨44.28美元，但仍远低于逾145美元的今年高位，因供应充足拖累市场。

这可以从船货成本加运费(C&F)现货价格中明确体现出来，该价格4月底以来一直处于贴水状态。

交易商称，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买了约75,000吨石脑油，7月下半月运抵丽水，价格为成本加运费(C&F)每吨较日本报价贴水4.75美元。

这无法获证实，因韩国石化公司的管理人员不会对原料采购置评。

与5月17日YNCC支付的相同船期船货每吨贴水5美元相比，目前的贴水略微缩窄。

亚洲汽油裂解价差从16个半月低位反弹，触及三日高位每桶6.67美元。

官方数据显示，截至6月8日当周，新加坡陆上轻质馏分油库存减少206.5万桶，至五个半月低位1,300万桶。

自2月以来，库存水平一直高于1,400-1,500万桶，而且在3月2日达到1,553.8万桶的纪录高位。

BMI Research本周表示，6-7月期间，中国汽油供应将下滑。

新加坡现货市场达成六笔交易。(完)

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