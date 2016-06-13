国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差双双下跌，均触及三日低位

路透新加坡6月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周一位于三日低位每吨41.98美元，反映出市场供应过剩，该价差还不足一年前100美元以上水平的一半。

交易商称，基本面疲弱状况从几个月前就已经开始，因供应从欧洲等西方地区流入亚洲，再加上炼厂产能利用率处于高位，而且汽油需求乏力，已经拖累科威特石油公司(KPC)上周在伦敦举行的长约合同谈判。

KPC与亚洲买家达成的从8月起一年期全馏分石脑油(full-range naphtha)合同价格为，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水9美元。

但这不能获得直接确认，因KPC及其买家不会对长约交易置评。

但新长约合同升水水平，低于KPC去年为2015年8月至2016年7月长约合同敲定的每吨升水14.50美元，路透数据显示，该新升水亦为逾九年来8月至7月长约合同的最低升水。

KPC会签订从4月、8月和12月开始的不同周期的一年期合同。

KPC一年期合同的纪录最低升水为每吨2美元，是亚洲金融危机期间涵盖2008年12月至2009年11月的合同。

亚洲汽油裂解价差周一从四日高位跌至三日低位每桶6.33美元，跟随美国汽油期货疲弱走势。

但分析师仍寄望未来买兴将更加浓厚，因夏季需求尚未涌入。

“尽管汽油和柴油供应都充足，但汽油裂解价差应会表现更好，因夏季驾驶高峰季全面展开，会提振需求，”Barclays Research在6月13日的报告中比较柴油和汽油表现时说。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易。兴隆以每桶56.60美元从道达尔购买一艘92号汽油船货，船期为7月2-6日。

维多以每桶56.60美元从道达尔购买一艘92号汽油船货，船期为6月28日-7月2日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻