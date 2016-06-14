国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹， 受助于来自台湾和韩国的需求

路透新加坡6月14日 - 亚洲石脑油裂解价差周二从三日低位反弹，触及每吨45美元的高位，受助于来自台湾和韩国的需求。

韩国的LG化学买入7月下半月交付的石脑油，无法立即获知交易细节。

Hanwha Total买入至少2.5万吨全馏分石脑油，船期为为8月上半月。

亚洲主要石脑油进口商台塑石化通过6月15日结束的招标为其麦寮乡 裂解厂寻求开放规格石脑油。

“由于液化石油气(LPG)的性价比更高，我认为台塑石化不会进一步大举购买，”新加坡的一位交易员称。

鉴于液化石油气价格更有吸引力，台塑石化能够用其替代至少15%的石脑油。

开放规格指标石脑油的价格为每吨417美元左右，液化石油气的价格至少比其低75美元。

“当前全馏分石脑油供应非常紧张，因西方货船受到遏制，但石蜡石脑油疲弱，”新加坡的另外一位交易员称。

交易员称，考虑到基本面不同，开放规格石脑油船货成本加运费(C&F)现货价格预计在一段时间内将维持贴水。

官方数据显示，日本石化生产商5月进口了总量约105.5万吨的石脑油，较上月高4.5%，但较去年同期大跌18%。

亚洲汽油裂解价差扩大跌幅，触及每桶6美元的四日低位，受压于供应充裕。

新加坡现货市场，伊藤忠商事从BP以每吨417美元价格买入一艘石脑油货船，船期为7月下半月。(完)

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