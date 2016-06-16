国际油市：亚洲石脑油裂解价差走高，因炼厂转产以削减过剩供应

路透新加坡6月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及每吨53.68美元的两周高位，受助于需求，以及预期未来供应过剩的局面将会得到缓解，因欧亚炼厂开始削减轻质馏分油的产量以减少全球范围内的过剩供应。

欧洲炼厂将产能转向生产柴油，交易商称，而亚洲炼厂将燃料油的产量最大化。

“尽管转产仅影响到约2%的产量，但如果很多炼厂同时行动，所产的协同影响就不容小觑，”一位新加坡交易员称。

对石化产品生产商对石脑油的需求稳定。

韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约3美元的价格购买约7.5万吨石脑油，船期为8月上半月。

昨日台塑也购买了约10万吨7月下半月石脑油船货，价格为C&F较日本报价贴水4-5美元。

亚洲汽油裂解价差从一周低位小幅反弹，触及两日高位每桶5.84美元，但交易商预计短期内供应过剩的状况将会持续。

根据官方数据，截至6月15日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存增加近6%，或76.3万桶，至两周高位1,377.6万桶。

新加坡现货市场有三笔石脑油交易和一笔汽油交易达成。

Socar分别从挪威国家石油公司、道达尔和BP购买三艘8月上半月石脑油船货，价格为每吨416美元。

中国石油向维多公司出售一艘95号汽油船货，船期为7月1-5日，价格为每桶56.70美元。(完)

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