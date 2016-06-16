国际油市：亚洲石脑油裂解价差走高，因炼厂转产以削减过剩供应

《香港报摘》--信报1月18日
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
路透新加坡6月16日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及每吨53.68美元的两周高位，受助于需求，以及预期未来供应过剩的局面将会得到缓解，因欧亚炼厂开始削减轻质馏分油的产量以减少全球范围内的过剩供应。
欧洲炼厂将产能转向生产柴油，交易商称，而亚洲炼厂将燃料油的产量最大化。
“尽管转产仅影响到约2%的产量，但如果很多炼厂同时行动，所产的协同影响就不容小觑，”一位新加坡交易员称。
对石化产品生产商对石脑油的需求稳定。
韩国的乐天化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约3美元的价格购买约7.5万吨石脑油，船期为8月上半月。
昨日台塑也购买了约10万吨7月下半月石脑油船货，价格为C&F较日本报价贴水4-5美元。
亚洲汽油裂解价差从一周低位小幅反弹，触及两日高位每桶5.84美元，但交易商预计短期内供应过剩的状况将会持续。
根据官方数据，截至6月15日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存增加近6%，或76.3万桶，至两周高位1,377.6万桶。
新加坡现货市场有三笔石脑油交易和一笔汽油交易达成。
Socar分别从挪威国家石油公司、道达尔和BP购买三艘8月上半月石脑油船货，价格为每吨416美元。
中国石油向维多公司出售一艘95号汽油船货，船期为7月1-5日，价格为每桶56.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低58.96点，或0.3%，报19,826.77点 。在财报季展开之际，金融、运输和其他总统选举后大涨股均下跌。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.130 -0.25 22279 9.937 0.78
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25