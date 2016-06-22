国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，但印度升水料上涨

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡6月22日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从两日高位的每吨52.73美元下滑，交易员称，因布兰特原油走强，但印度货船的现货升水料上涨。
印度Mangalore Reinery Petrochemicals(MRPL)以较中东报价每吨升水约7美元的离岸价格(FOB)向伊藤忠商事售出3.5万吨石脑油，货船将从新芒格洛尔港口出发，船期为7月11-13日。
这一价格比MRPL之前从维多公司以每吨升水5.5美元的价格购买的货船高，后者从同一港口出发，船期7月4-6日。
“西方货船抵达量偏低，炼厂将轻质柴油产量转为中质柴油，以令中质柴油产量最大化等因素产生了影响，”新加坡的一位行业人士称。
但并不是所有的交易员都相信市场将反弹，因预计轻质石脑油供应仍处于高位，特别是亚洲将再建设两家裂解厂，一家在台湾，另一家在韩国。
预计明年亚洲石脑油短缺将减少至最多5.5%，至每月520-530万吨，能源顾问公司IHS的亚洲和中东下游石油市场主任Premasish Das称。
2015年的净短缺量约为每月580万吨，Das称。
亚洲汽油裂解价差下跌0.07美元至每桶7.13美元。
根据官方数据，截至6月18日当周，日本汽油库存升至近1,200万桶，尽管炼厂产能下降。
新加坡汽油现货交易量较本周初相比有所下降。
联合石化从道达尔买入92辛烷级汽油货船，船期为7月12-16日，价格为每桶58.20美元，这是新加坡现货市场今日唯一的汽油现货交易。周一达成了四笔交易，周二有三笔交易。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完