国际油市：亚洲石脑油裂解价差承压，因供应仍过剩

路透新加坡6月29日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周三分别跌至每吨50.93美元和每桶5.79美元，两者均为6月15日以来最低水平，因供应处于高位。

交易员称，数月来供应一直过剩，短时间内这一状况可能不会改变。

亚洲最大汽油进口国--印尼正逐步提高国内产量以减少进口，日本和台湾裂解厂进行维护将削弱对石脑油的需求。

日本三菱化学控股年加工能力53.9万吨的裂解厂在计划的维护期后推迟两周恢复生产，可能会加重供应过剩的局面。

另外，一些买家仍在用液化石油气(LPG)替代石脑油，因前者价格低廉，是很好的替代选择。

尽管库存高企，中化仍通过将于6月30日结束的招标向亚洲出售其第一艘石脑油货船。

但供应量不大，只有1.8万吨，印度和韩国通常供应3-3.5万吨。

新加坡现货市场，维多公司买入两艘92辛烷级汽油货船，价格为每桶54.90美元，一艘从道达尔买入，船期为7月20-24日，另外一艘从贡渥(Gunvor)买入，船期为7月25-29日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文