国际油市：亚洲石脑油裂解价差承压，因供应仍过剩

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透新加坡6月29日 - 亚洲石脑油和汽油裂解价差周三分别跌至每吨50.93美元和每桶5.79美元，两者均为6月15日以来最低水平，因供应处于高位。
交易员称，数月来供应一直过剩，短时间内这一状况可能不会改变。
亚洲最大汽油进口国--印尼正逐步提高国内产量以减少进口，日本和台湾裂解厂进行维护将削弱对石脑油的需求。
日本三菱化学控股年加工能力53.9万吨的裂解厂在计划的维护期后推迟两周恢复生产，可能会加重供应过剩的局面。
另外，一些买家仍在用液化石油气(LPG)替代石脑油，因前者价格低廉，是很好的替代选择。
尽管库存高企，中化仍通过将于6月30日结束的招标向亚洲出售其第一艘石脑油货船。
但供应量不大，只有1.8万吨，印度和韩国通常供应3-3.5万吨。
新加坡现货市场，维多公司买入两艘92辛烷级汽油货船，价格为每桶54.90美元，一艘从道达尔买入，船期为7月20-24日，另外一艘从贡渥(Gunvor)买入，船期为7月25-29日。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完