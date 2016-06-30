国际油市：亚洲石脑油裂解价差走弱，受供应充裕拖累

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透芝加哥6月30日 - 亚洲汽油裂解价差周四触及每桶5.17美元的三周低位，石脑油裂解价差触及每吨43.03美元的两周半低位，受累于供应充裕。
基本面疲弱给现货价格带来压力。
韩国的乐天化工以较日本报价贴水约每吨5美元的成本加运费价格买入一艘石脑油货船，船期为8月前半月，交付地点为韩国丽水。
这是亚洲主要进口国-韩国自5月13日以来的交易中的最大贴水。
官方数据显示，截至6月29日当周，新加坡岸上轻质馏分油库存小幅增加1.7%，或22.1万桶，至两周高位1,318.2万桶，较上年同期增加约24%。
新加坡现货市场，Refiner Emirates National Oil(ENOC)向维多公司卖出一艘92辛烷级汽油货船，船期为7月21-25日，价格为每桶55.10美元，为该公司今年的首笔汽油现货销售。
交易员称， ENOC是汽油现货市场的新成员，之前仅交易中质柴油。
贡渥(Gunvor)从壳牌和道达尔买入两艘92辛烷级汽油货船，船期均为7月19-23日，价格分别为每桶55.20和55.40美元。
托克(Trafigura)从新加坡贸易商兴隆以每桶55.10美元的价格买入92辛烷级汽油货船，船期为7月17-21日。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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