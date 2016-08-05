国际油市：石脑油裂解价差触及逾四年最低，因供应增加

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透新加坡8月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至逾四年最低的每吨16.03美元，因供应不断增加。
现货价格持续下跌。印度巴拉特石油(BPCL)向维多出售了3万吨石脑油，8月26-28日从孟买装运，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水4-5美元。
上次BPCL以类似贴水水准出货是在2014年10月－12月签署的季度定期船货合约。
印度斯坦石油公司(HPCL)也向道达尔出售了2.5万吨8月22日－24日从孟买装运的石脑油，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水约12.50美元，这是HPCL逾八年来最宽的贴水幅度之一。
台湾和日本的裂解装置处于维护期，令供应增加而需求放缓。
亚洲汽油裂解价差从一个月高位回落至两日低点每桶3.87美元，但仍高于一周前的2.43美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月17日 - 黄金价格周二触及逾七周高位，受助于避险买盘，因英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)稍晚将发表的讲话料讨论“硬退欧”计划。
路透1月17日 - 外国投资者12月继续将资金撤离亚洲债券，但资金流出规模远小于11月。外资上月在韩国、马来西亚和泰国这三大市场卖超约18亿美元债券。11月时外流规模约为80亿美元。
他补充说，虽然换汇协议期限不能延长“将不会造成重大直接影响”，但那意味着“形势不太好时”换汇账户额度“可能减半”。 Song把换汇协议比作急需之时可用的“透支账户”。 本月稍早，受釜山慰安妇纪念雕像争议影响，日本暂停与韩国进行新的换汇协议谈判。 Song周二表示，韩国将不会寻求与日本展开进一步谈判，除非日方首先提出磋商。(完) (编译 侯雪苹/王兴亚；审校 孙茉莉/高琦)