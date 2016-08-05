国际油市：石脑油裂解价差触及逾四年最低，因供应增加

路透新加坡8月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周五跌至逾四年最低的每吨16.03美元，因供应不断增加。

现货价格持续下跌。印度巴拉特石油(BPCL)向维多出售了3万吨石脑油，8月26-28日从孟买装运，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水4-5美元。

上次BPCL以类似贴水水准出货是在2014年10月－12月签署的季度定期船货合约。

印度斯坦石油公司(HPCL)也向道达尔出售了2.5万吨8月22日－24日从孟买装运的石脑油，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水约12.50美元，这是HPCL逾八年来最宽的贴水幅度之一。

台湾和日本的裂解装置处于维护期，令供应增加而需求放缓。

亚洲汽油裂解价差从一个月高位回落至两日低点每桶3.87美元，但仍高于一周前的2.43美元。(完)

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