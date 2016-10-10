国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及两日低点，因供应充足

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下跌，触及两日低点每吨44.13美元，虽然韩国有持续不断的需求，但充足的供应打压价格。
交易商称， KPIC买入一批11月下半月运抵的全馏分石脑油船货，成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水大约6.50美元。
上周Hanwha Total和乐天化学也买入同一时期交付的石脑油，但它们分别买入的是重质全馏分和规格未定的石脑油。
一些交易员预期，由于卡塔尔和韩国新凝析油分离设施的供应，整个第四季供应料将充足。
**汽油上涨**
相比之下，亚洲汽油位于三日高点每桶7.35美元，因全球需求强劲。
埃及寻求买入逾230,000吨11月交付至苏伊士和亚历山大港的汽油。
西非需求也料将强劲，因为美国一直依赖欧洲向其供应汽油，由于担心飓风马修造成破坏，美国已经关闭了一些油气港口。
新加坡今日各达成一笔石脑油和汽油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 刘秀红)
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