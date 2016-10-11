版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 20:55 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及四日低点，因供应充足

路透新加坡10月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，触及四个交易日低点每吨41.63美元，因供应充足而承压，尽管市场疲软吸引一些买兴。

韩国GS Caltex在市场上寻求购买石脑油，但结果未知。台湾台塑也在寻求购买11月下半月运往麦寮的船货。

交易商称，市场疲软可能促使印度斯坦石油公司(HPCL)取消标售2万吨10月15-18日孟买装船的石脑油。

不过HPCL未对其交易置评，上述消息无法直接证实。

**汽油上涨**

亚洲汽油裂解价差升至四个交易日高位每桶7.45美元，受亚洲及其他地区的支撑。

巴基斯坦国有石油公司(PSO)寻求购买50万吨12月和1月船期的汽油。

飓风马修对美国东南部石油和汽油储备设施的破坏有限，但船运数据显示，美国过去几天订购约10船船货，进口欧洲汽油。

新加坡现货市场上仅有一笔汽油交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐