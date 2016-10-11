国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及四日低点，因供应充足

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周二继续下跌，触及四个交易日低点每吨41.63美元，因供应充足而承压，尽管市场疲软吸引一些买兴。
韩国GS Caltex在市场上寻求购买石脑油，但结果未知。台湾台塑也在寻求购买11月下半月运往麦寮的船货。
交易商称，市场疲软可能促使印度斯坦石油公司(HPCL)取消标售2万吨10月15-18日孟买装船的石脑油。
不过HPCL未对其交易置评，上述消息无法直接证实。
**汽油上涨**
亚洲汽油裂解价差升至四个交易日高位每桶7.45美元，受亚洲及其他地区的支撑。
巴基斯坦国有石油公司(PSO)寻求购买50万吨12月和1月船期的汽油。
飓风马修对美国东南部石油和汽油储备设施的破坏有限，但船运数据显示，美国过去几天订购约10船船货，进口欧洲汽油。
新加坡现货市场上仅有一笔汽油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
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