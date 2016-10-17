国际油市：亚洲石脑油裂解价差涨至近三周高点，因供应减少

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月17日 - 亚洲近月12月上半月石脑油裂解价差周一涨至近三周最高每吨53.08美元，交易商称，是因为市场预期供应过剩缓解以及需求改善。
印度10月和11月对亚洲的出口料低于9月。
此前数月，欧洲对亚洲的供应持续低于平均水平，随着亚洲炼厂的检修季到11月结束，需求预计好转。
泰国IRPC周一标售33,000吨11月装船的重质石脑油，招标到10月19日结束。
亚洲汽油裂解价差也处于近三周最高，每桶8.31美元，受持续的炼厂检修和部分需求导致供应紧蹙支撑。
不过新加坡现货市场交投清淡，只有一笔汽油交易成交。
Trafigura以每桶60.10美元的价格出售给Phillips 66一艘11月12-16日装船的92号汽油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 母红)
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