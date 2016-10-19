国际油市：亚洲汽油裂解价差续升，因炼厂维护和原油价格走高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡10月19日 - 亚洲汽油裂解价差周三续升，在每桶8.86美元的三周高位附近徘徊，交易员称，受助于炼厂进行维护和原油价格走高。
亚洲主要出口商台塑石化日处理能力54万桶设施的开工率下月将维持在90%以下，因二级设施进行维护。
印度的Reliance Industries也将在11月关停汽油生产设施，但具体时间未知。
“需求变化不大但供应减少，”新加坡的一位消息人士称。
在日本，官方数据显示，截至10月15日当周，汽油库存减少3万桶至946万桶，为2014年12月27日以来最低。
亚洲石脑油裂解价差从三周高位回落，触及三日低位的每吨55.95美元，但交易员不太关心今日的价格下跌，称因基本面状况没有大的变化。
他们还称，由于印度和欧洲货船的供应放缓，预计供应将减少。
新加坡现货市场，卢克石油(Lukoil)以每桶64.60美元价格向维多公司售出一艘95辛烷级汽油货船，是今日轻质燃料油市场的唯一现货交易。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
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