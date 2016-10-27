国际油市：亚洲石脑油裂解价差连升第六日，因供应萎缩

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡10月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第六日上涨，触及每吨76.37美元的六个半月高位，汽油裂解价差触及每桶10.28美元的五个月高位，尽管当前是汽油需求的非高峰期。
逾五个月来，石脑油裂解基本处于亏损水平，因开放标准石脑油价格落后于布兰特原油价格。
但抵达的欧洲船货持续处于低位，加上需求和炼厂维护，导致近期供应紧张，根据路透计算，自本周三以来石脑油裂解价差转为非常小幅升水。
韩国LG化学周四在市场上购买石脑油，但目前结果未知。
仅在本周，台湾台塑石化、韩国韩华石化、马来西亚Titan已经锁定12月上半月的船货，台湾中油公司仍在招标购买12月付运的石脑油。
新加坡现货窗口，欧洲贸易商行Petredec首次达成石脑油订单，以每吨452美元价格从BP买入1月上半月船货。
该公司主要交易液化石油气(LPG)，今年在新加坡开设了石脑油运营业务。
官方数据显示，截至10月26日当周，新加坡岸上轻质柴油库存减少1.7%，或21.3万桶，至两周低位的1,260万桶。(完)
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