国际油市：亚洲石脑油裂解价差走强，受季节性因素推动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至每吨80.60美元的三日高位，结束了三连跌走势，因季节性因素带动基本面强劲。
交易员称，冬季运往亚洲的石脑油货船通常减少，因由于供暖需求，液化石油气(LPG)作为原料不再在市场上普遍可以得到，西方石化制造商通常转向使用石脑油。
“近月合约走强，但是由于季节性因素，后市预计将走弱，”新加坡的一位交易员称。
预计供应将充足，因有新增的冶炼和冷凝分割设施。
亚洲汽油裂解价差周四处于每桶8.58美元的两日高位，因亚洲主要汽油进口国印尼的需求强劲。
截至11月16日当周，新加坡岸上轻质馏分油小幅增加至三周高位的1,133万桶。
但官方数据显示，当前的库存水平比去年同期低8.7%。
新加坡现货市场达成一笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 李军)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。