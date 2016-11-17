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亚洲 | 2016年 11月 17日 星期四 22:24 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差走强，受季节性因素推动

路透新加坡11月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周四升至每吨80.60美元的三日高位，结束了三连跌走势，因季节性因素带动基本面强劲。

交易员称，冬季运往亚洲的石脑油货船通常减少，因由于供暖需求，液化石油气(LPG)作为原料不再在市场上普遍可以得到，西方石化制造商通常转向使用石脑油。

“近月合约走强，但是由于季节性因素，后市预计将走弱，”新加坡的一位交易员称。

预计供应将充足，因有新增的冶炼和冷凝分割设施。

亚洲汽油裂解价差周四处于每桶8.58美元的两日高位，因亚洲主要汽油进口国印尼的需求强劲。

截至11月16日当周，新加坡岸上轻质馏分油小幅增加至三周高位的1,133万桶。

但官方数据显示，当前的库存水平比去年同期低8.7%。

新加坡现货市场达成一笔汽油交易，一笔石脑油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静; 审校 李军)

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