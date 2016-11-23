国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌三日，石化利润率将持坚

路透新加坡11月23日 - 亚洲石脑油1月上半月裂解价差周三连续第三日扩大跌幅，触及两周低点每吨76.40美元，因市场预期将有更多供应。

交易员称，市场没有理会卡塔尔日产能146,000桶的凝析油分离塔未能在11月中恢复生产；该装置的绝大多数产品是石脑油。

韩国乐天化学购买了一批1月上半月运抵丽水的石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水约1美元，该公司还购买了另一批船货，在同样的时间运抵大山，每吨升水1.5美元。

乐天化学支付的平均升水略低于上日LG化学支付的水平。

交易员称，LG化学周二以每吨升水约0.75美元的价格购买了一批1月上半月运抵丽水的石脑油船货，还以每吨升水逾2美元的价格购买了一批同样时间运抵大山的船货。

台湾台塑石化可能继乐天化学之后也求购1月上半月运抵台湾麦寮的石脑油船货，招标截至11月24日。

由于石化利润率不错，炼厂的产能利用率普遍较高，市场需求良好。

今天新加坡市场达成三笔现货交易，包括一笔石脑油交易以及两笔汽油交易。(完)

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