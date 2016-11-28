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亚洲 | 2016年 11月 28日 星期一 19:49 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因来自西方的套利船货增多

路透新加坡11月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑，交易方面的消息人士称，因为来自西方的套利船货意外增多。

其中一名消息人士称，12月大约有140万吨石脑油将从西方运抵亚洲，高于11月预计的80万吨。该交易员并称，1月运抵的石脑油预计至少100万吨。

该消息人士称，这个水平低于上年同期，但高于今年前几个月，并称套利船货的流入将对市场有所打压。

中国10月石脑油进口量低于五年均值，这是自2013年底以来的首次；而产出水平达到三个月高点。

新加坡市场达成一笔汽油交易，没有石脑油交易。

PTT出售给兴隆5万桶95号汽油，价格为每桶58.70美元，装船日期为12月15-19日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)

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