国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因来自西方的套利船货增多

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周一下滑，交易方面的消息人士称，因为来自西方的套利船货意外增多。
其中一名消息人士称，12月大约有140万吨石脑油将从西方运抵亚洲，高于11月预计的80万吨。该交易员并称，1月运抵的石脑油预计至少100万吨。
该消息人士称，这个水平低于上年同期，但高于今年前几个月，并称套利船货的流入将对市场有所打压。
中国10月石脑油进口量低于五年均值，这是自2013年底以来的首次；而产出水平达到三个月高点。
新加坡市场达成一笔汽油交易，没有石脑油交易。
PTT出售给兴隆5万桶95号汽油，价格为每桶58.70美元，装船日期为12月15-19日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)
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