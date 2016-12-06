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亚洲 | 2016年 12月 6日 星期二 20:22 BJT

国际油市：石脑油裂解价差连跌第四日，受油价坚挺和供应充足打压

路透新加坡12月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第四个交易日下滑，触及近七周低点每吨56.75美元，受油价坚挺和供应充足的打压。

相比之下，亚洲汽油裂解价差上涨至三日高点每桶8.80美元，受少量需求支撑。

咨询公司FGE本周公布的报告称，泰国今年已经成为汽油净进口国，因此前在需求增长的情况下炼厂产能利用率较低。

“泰国已经成为汽油净进口国，今年迄今平均进口1.8万桶/日；2014和2015年分别为出口6.4万桶/日和13.2万桶/日，”报告称。

“这种转变主要是因为汽油需求强劲，2016年同比增长10.1%。”

报告并称，2017年泰国将恢复汽油净出口国的地位，因为炼厂检修停产减少；但由于IRPC的检修，明年上半年出口将可以忽略。

IRPC将2016年的检修推迟至2017年，将自2月开始关闭所有生产设备，进行为期30天的检修。该炼厂的产能为21.5万桶/日。

新加坡达成一笔汽油交易，但没有石脑油交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)

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