国际油市：石脑油裂解价差连跌第四日，受油价坚挺和供应充足打压

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第四个交易日下滑，触及近七周低点每吨56.75美元，受油价坚挺和供应充足的打压。
相比之下，亚洲汽油裂解价差上涨至三日高点每桶8.80美元，受少量需求支撑。
咨询公司FGE本周公布的报告称，泰国今年已经成为汽油净进口国，因此前在需求增长的情况下炼厂产能利用率较低。
“泰国已经成为汽油净进口国，今年迄今平均进口1.8万桶/日；2014和2015年分别为出口6.4万桶/日和13.2万桶/日，”报告称。
“这种转变主要是因为汽油需求强劲，2016年同比增长10.1%。”
报告并称，2017年泰国将恢复汽油净出口国的地位，因为炼厂检修停产减少；但由于IRPC的检修，明年上半年出口将可以忽略。
IRPC将2016年的检修推迟至2017年，将自2月开始关闭所有生产设备，进行为期30天的检修。该炼厂的产能为21.5万桶/日。
新加坡达成一笔汽油交易，但没有石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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