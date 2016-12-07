国际油市：亚洲汽油裂解价差升至五日高点，兴隆大举买入

路透新加坡12月7日 - 亚洲汽油裂解价差周三位于五日高点每桶9.00美元，受新加坡市场现货交易的支撑。今天总成交量达35万桶，为10月31日以来最高。

总共有七批各5万桶的船货成交，兴隆买走了其中的六批。

交易员称，兴隆需求旺盛的原因暂不清楚，但兴隆最近在柴油现货市场起到了主导性作用。

兴隆最初在9-11月之间买入大量柴油，但11月在油价上涨之后，兴隆变身为卖家。

“我并不认为兴隆今天购买汽油与最近市场的活动有关。我们留意一下这次汽买浪潮是否是一次性的，”一名新加坡交易员表示。

中国联合石化标售2017年上半年从沙特延布炼厂发货的汽油，虽然招标已经结束，但并未正式确定买方。

亚洲石脑油裂解价差微涨0.4%，报每吨57美元，上日曾跌至近七周低点，因供应充足拖累价格。

联合石化本周在市场上求购1月交货的石脑油，但结果未知。交易员称，该公司在短暂缺席之后最近买入12月交货的石脑油。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻