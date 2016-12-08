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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 20:28 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差微涨，但基本面仍然疲弱

路透新加坡12月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周四微涨，报每吨58.38美元，1月下半月/2月下半月的正价差连续第二日维持在每吨2美元，这反映出市场供应充足。

亚洲汽油裂解价差则跌至三日低点每桶8.65美元，反映出美国库存意外增加后市场的疲弱。上周美国汽油库存USOILG=ECI增加342.5万桶，市场预估为增加194.8万桶。

官方数据显示，12月7日当周，新加坡轻质馏分油库存则减少至两周低点1,210万桶。

当前的水平较上年同期低11.3%。

今天新加坡现货市场没有汽油交易，上日有35万桶汽油成交。

兴隆等买家仍在选买入更多船货，但它的出价达不到卖方的预期。(完)

(编译 李春喜; 审校 王洋)

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