国际油市：亚洲石脑油裂解价差微涨，但基本面仍然疲弱

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周四微涨，报每吨58.38美元，1月下半月/2月下半月的正价差连续第二日维持在每吨2美元，这反映出市场供应充足。
亚洲汽油裂解价差则跌至三日低点每桶8.65美元，反映出美国库存意外增加后市场的疲弱。上周美国汽油库存USOILG=ECI增加342.5万桶，市场预估为增加194.8万桶。
官方数据显示，12月7日当周，新加坡轻质馏分油库存则减少至两周低点1,210万桶。
当前的水平较上年同期低11.3%。
今天新加坡现货市场没有汽油交易，上日有35万桶汽油成交。
兴隆等买家仍在选买入更多船货，但它的出价达不到卖方的预期。(完)
(编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。