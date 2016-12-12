国际油市：石脑油裂解价差接近两个月低点，市场疲弱状况料将持续

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡12月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周一徘徊在近两个月低点每吨54.03美元，交易员称受原油价格上涨打击，而且此时市场上充斥着大量石脑油。
交易员预计市场一时不会好转，因为高供应量可能持续到第一季。
日本出光兴产(Idemitsu)上周五在市场上购买全馏分石脑油，交付日期为1月下半月。
交易员预计，成本加运费报价(C&F)介于较日本报价每吨贴水1美元-升水1美元之间。
韩国LG化学周一在市场上购买规格未定的石脑油，船期为1月下半月，运往韩国大山和丽水，C&F报价每吨较日本报价贴水介于4-5.5美元之间。
乐天化学周一表示，到2018年将把丽水工厂的乙烯年产能扩大20万吨至120万吨，丙烯年产能增加10万吨至62万吨。
乐天化学计划2017年上半年开工建设扩产项目。
LG化学10月表示，到2019年将把大山炼厂的乙烯年产能提高23万吨至127万吨。
新加坡市场今天达成一笔汽油交易，但没有达成石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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