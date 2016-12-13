国际油市：石脑油裂解价差连跌第三日，卡塔尔敲定2017年供应协议

路透新加坡12月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周二微跌，并连续第三日下跌，持于两个月低点每吨52.50美元附近，因大量供应盖过北亚的买兴。交易员称，这种状况可能持续到第一季末。

疲弱的基本面反映在本周的现货交易中。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约5美元的价格购买1月下半月运往丽水的石脑油。

上日，LG化学以每吨贴水4-5.5美元的价格购买了同样船期的船货，但是运往丽水和大山。

两周之前，1月上半月运往韩国的石脑油贴水不超过2.5美元。

卡塔尔仅仅和部分亚洲买家敲定了2017年的石脑油交易，交易员称，在前景看起来偏空的情况下，并非所有客户都能接受看起来偏高的升水。

卡塔尔对不同客户提供不同的升水，交易员估计全馏分石脑油的平均升水约为FOB价每吨较中东报价高8.50美元。

卡塔尔敲定长期供应协议，标志着主要中东供应商与亚洲买家完成合约谈判。

科威特、阿布扎比或阿联酋和巴林在10-11月已经与亚洲买家敲定协议。

新加坡今天达成两笔汽油交易和一笔石脑油交易。(完)

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