国际油市：亚洲石脑油跨月价差转为逆价差，受强劲即期需求提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月16日 - 亚洲2月上半月/3月上半月即期石脑油跨月价差周五转为逆价差每吨0.63美元，因近期需求前景改善。
交易员表示，北亚买家的现货需求给市场提供支撑，因为可以帮助清除一部分12月和1月的过剩套利供给。
周二即期跨月价差为正价差每吨2.25美元。
在市场需求旺盛的情况下，库存将会下降，因此将由正价差转为逆价差，或者逆价差加深。
亚洲石脑油裂解价格NAF-SIN-CRK升至12月新高每吨71.38美元，每吨较上日上涨4.51美元，这是即期基本面好转的另一个迹象。
不过，交易员警告，过剩库存的消化可能有限，因为印度的供应持续流入市场。
新加坡市场达成一笔汽油交易，但没有石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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