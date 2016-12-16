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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 20:51 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差转为逆价差，受强劲即期需求提振

路透新加坡12月16日 - 亚洲2月上半月/3月上半月即期石脑油跨月价差周五转为逆价差每吨0.63美元，因近期需求前景改善。

交易员表示，北亚买家的现货需求给市场提供支撑，因为可以帮助清除一部分12月和1月的过剩套利供给。

周二即期跨月价差为正价差每吨2.25美元。

在市场需求旺盛的情况下，库存将会下降，因此将由正价差转为逆价差，或者逆价差加深。

亚洲石脑油裂解价格NAF-SIN-CRK升至12月新高每吨71.38美元，每吨较上日上涨4.51美元，这是即期基本面好转的另一个迹象。

不过，交易员警告，过剩库存的消化可能有限，因为印度的供应持续流入市场。

新加坡市场达成一笔汽油交易，但没有石脑油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)

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