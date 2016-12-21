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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 20:31 BJT

国际油市：石脑油裂解价差达到三日高点，汽油裂解价差触及三周高点

路透新加坡12月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周三达到三日高点每吨66.28美元，追随汽油的涨势。交易员称，汽油裂解价差受强劲需求提振，触及三周高点每桶9.47美元。

“本周汽油一直在上涨，因此石脑油从中获得指引，”一名新加坡交易员表示。

汽油需求强劲，抵消了中国最近几个月的强劲出口。

官方数据显示，上月中国出口大于94万吨汽油，较10月增长8%，较今年6月创下的纪录高位低大约15%。

官方数据显示，12月17日止当周，日本汽油出口也较上周增加。

虽然自上周以来，买家买入一系列船货，但石脑油继续供过于求。

一名业内消息人士表示，一个日本石化买家以成本加运费价(C&F)较日本报价贴水的价格，买入2月上半月的石脑油船货。该消息人士未透露具体贴水水平。

今天新加坡分别达成一笔汽油交易和一笔石脑油交易。汽油需求强劲，有九个买方出价和四个卖方报价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)

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