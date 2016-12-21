国际油市：石脑油裂解价差达到三日高点，汽油裂解价差触及三周高点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月21日 - 亚洲石脑油裂解价差周三达到三日高点每吨66.28美元，追随汽油的涨势。交易员称，汽油裂解价差受强劲需求提振，触及三周高点每桶9.47美元。
“本周汽油一直在上涨，因此石脑油从中获得指引，”一名新加坡交易员表示。
汽油需求强劲，抵消了中国最近几个月的强劲出口。
官方数据显示，上月中国出口大于94万吨汽油，较10月增长8%，较今年6月创下的纪录高位低大约15%。
官方数据显示，12月17日止当周，日本汽油出口也较上周增加。
虽然自上周以来，买家买入一系列船货，但石脑油继续供过于求。
一名业内消息人士表示，一个日本石化买家以成本加运费价(C&F)较日本报价贴水的价格，买入2月上半月的石脑油船货。该消息人士未透露具体贴水水平。
今天新加坡分别达成一笔汽油交易和一笔石脑油交易。汽油需求强劲，有九个买方出价和四个卖方报价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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