国际油市：石脑油裂解价差从三周高点回落，因节前需求清淡

路透新加坡12月23日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从三周高点下滑，本周收于两日低点每吨72.75美元，因节日前经历一波需求之后市场成交进入低迷。

交易员仍然担忧，石脑油供应过剩将持续至明年第一季。

他们说，马来西亚和泰国的裂解装置计划明年第一季停产检修，这将影响需求。

亚洲汽油的裂解价差持坚，报每桶10.85美元，受全球强劲需求支撑，虽然目前并非需求旺季。

“最近欧洲和美国的需求强劲，这对运往亚洲的船货产生一些影响，”一名新加坡交易员表示。

虽然亚洲在结构上并不缺少汽油，但汽油船货仍零零星星地从挪威和美国等西方地区运往东方，反过来也从东方运往这些地区。

上周美国汽油库存减少130万桶，而路透调查访问的分析师预估增加140万桶。

亚洲头号汽油进口商--印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求购总共4万桶98号汽油，船期分别为1月24-26日和1月30-2月1日，目的地为Uban和泗水。招标截止12月28日。

该公司此前曾求购8万桶高辛烷值汽油，分四批运往泗水、雅加达和Uban。招标在12月21日结束，但结果目前还不知道。

印度巴拉特石油(BPCL)和印度斯坦石油公司(HPCL)招标出售至少9万吨石脑油，船期为12月底至1月上半月，从科钦、孟买和威扎吉装船。

招标预计在周五晚间公布结果。

新加坡达成一笔汽油交易，没有石脑油交易成交。(完)

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