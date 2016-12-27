国际油市：石脑油裂解价差反弹至近四周高点，受稳定需求支撑

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡12月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹至近四周高点每吨74.45美元，受汽油和北亚石化生产商的稳定需求支撑。
亚洲主要的石脑油进口商--台湾的台塑石化通过招标求购2月上半月运抵麦寮的石脑油，招标截止12月28日。
台塑12月15日曾以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约6.5美元的价格，购买了一批1月下半月运抵麦寮的石脑油。
这个价格远低于该公司11月25日支付的每吨贴水1美元的价格，当时台塑购买12万吨石脑油，计划1月上半月运抵。
汽油裂解价差接近两个月高点每桶11.46美元，受全球需求导致的供应紧俏支撑。
沙特Sadara Basic Services宣布，将自周三开始对母公司Sadara Chemical在朱拜勒石化厂的混合原料裂解设施按计划进行检修。这次停产预计持续六周。
新加坡达成两笔汽油交易，没有石脑油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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