国际油市：石脑油裂解价差反弹至近四周高点，受稳定需求支撑

路透新加坡12月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周二反弹至近四周高点每吨74.45美元，受汽油和北亚石化生产商的稳定需求支撑。

亚洲主要的石脑油进口商--台湾的台塑石化通过招标求购2月上半月运抵麦寮的石脑油，招标截止12月28日。

台塑12月15日曾以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水约6.5美元的价格，购买了一批1月下半月运抵麦寮的石脑油。

这个价格远低于该公司11月25日支付的每吨贴水1美元的价格，当时台塑购买12万吨石脑油，计划1月上半月运抵。

汽油裂解价差接近两个月高点每桶11.46美元，受全球需求导致的供应紧俏支撑。

沙特Sadara Basic Services宣布，将自周三开始对母公司Sadara Chemical在朱拜勒石化厂的混合原料裂解设施按计划进行检修。这次停产预计持续六周。

新加坡达成两笔汽油交易，没有石脑油交易。(完)

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