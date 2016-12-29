国际油市：石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差重返两个月高点

路透新加坡12月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周四由四周高点下滑至两日低点每吨74.80美元，但石化生产商的需求继续保持坚挺。

韩国GS Caltex购买一批2月上半月的石脑油船货。

此前台塑以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水3-4美元的价格，买入大约10万吨规格未定的石脑油，2月上半月运抵麦寮。

这个价格高于该公司12月15日购买船货时的价格。上次台塑购买5万吨石脑油，每吨贴水约6.5美元。

中国联合石化本周也在市场上求购1月交付的石脑油，招标结果未知。

**汽油重返两个月高点**

亚洲汽油裂解价差从三日低点回升，触及每桶11.64美元的两个月高点，这是本周第二次，因为受到全球强劲需求的提振。

官方数据显示，12月28日当周，新加坡轻质馏分油库存增长3.1%，或 37.4万桶来动四周高点大约1,234万桶，但仍略微低于上年同期的1,260万桶。

据已看到文件的两位消息人士透露，在2017年的第一批成品油出口许可中，中国已将对国内四大石油巨头的成品油出口配额砍掉40%。不过贸易商仍预计，2017年的出口配额将追平或超过2016年的纪录水准。

美API公布，上周汽油库存减少280万桶，路透调查显示，分析师预估为增加130万桶。

新加坡达成五笔汽油交易，这是自12月7日以来单日成交笔数最多的一天。(完)

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