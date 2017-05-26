国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差回升，受需求坚挺和油价下跌支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周五收于每吨57.48美元，从上日所及五个半月低点回升，受强劲需求和布兰特原油走低影响。
亚洲汽油裂解价差涨至四日高点每桶10.33美元，从上日触及的近三周低点反弹，得益于新加坡现货交易活跃。
韩国LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1.75美元的价格，买入7月上半月交付的石脑油，这个价格低于该公司4月18日买入6月上半月船货时支付的每吨5.25-6.00美元升水。
交易商称，韩国SK能源与两个买家敲定7-12月的石脑油协议，离岸价格(FOB)每吨较日本报价贴水约4.5美元；2017年上半年石脑油出售协议的价格为每吨贴水5.50美元。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以离岸价格(FOB)每吨较其价格公式升水4.50-5.50美元的价格向伊藤忠商事售出3万吨石脑油，船期为6月15-17日。
这比该公司5月底出售给维多的价格至少低38%，当时每吨升水约9美元。
新加坡现货市场达成六笔汽油交易，单日成交笔数为4月13日以来最高。(完) (编译 李春喜 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为