国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差回升，受需求坚挺和油价下跌支撑

路透新加坡5月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周五收于每吨57.48美元，从上日所及五个半月低点回升，受强劲需求和布兰特原油走低影响。

亚洲汽油裂解价差涨至四日高点每桶10.33美元，从上日触及的近三周低点反弹，得益于新加坡现货交易活跃。

韩国LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约1.75美元的价格，买入7月上半月交付的石脑油，这个价格低于该公司4月18日买入6月上半月船货时支付的每吨5.25-6.00美元升水。

交易商称，韩国SK能源与两个买家敲定7-12月的石脑油协议，离岸价格(FOB)每吨较日本报价贴水约4.5美元；2017年上半年石脑油出售协议的价格为每吨贴水5.50美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)以离岸价格(FOB)每吨较其价格公式升水4.50-5.50美元的价格向伊藤忠商事售出3万吨石脑油，船期为6月15-17日。

这比该公司5月底出售给维多的价格至少低38%，当时每吨升水约9美元。