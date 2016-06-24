亚洲国家决策高层表态已作好准备 将出手平稳震荡市况

路透香港6月24日 - “退欧”阵营在英国公投计票过程意外取得领先之际，亚洲国家官员周五早间维持按兵不动，但纷纷表示已作好准备，将会出手稳定震荡市况。英国公投计票进展显示，留欧及退欧阵营双方差距将极为接近。

汇市及股市震荡最为剧烈，日圆兑美元升至两年半高位，短暂升破100日圆。英镑兑美元重挫近10%，触及1985年以来低位。日本股市大跌逾3%。

日本内阁官房副长官世耕弘成向记者表示，政府担心市场波动。

日本汇率政策最高主管官员--财务省财务官浅川雅嗣表示，他将与财务大臣会商如何应对震荡市况。

若英国公投选择退欧，可能进一步推升日圆买气。100日圆兑1美元一直被视为考验日本官员干预耐心的关键价位。

七国集团(G7)周五料将发布一篇声明。

韩国企划财政部次官崔相穆表示，即使留欧阵营最后险胜，仍可能对全球市场造成负面冲击，虽然这比不上英国退欧的打击。

崔相穆也表示，如果市场波动过度，韩国政府已准备好稳盘。

香港财政司司长曾俊华表示，港府已预留足够流动资金，在不同情况之下，都应该可以应付得到。(完)