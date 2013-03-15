《独家新闻》新加坡银行公会可能停止发布马币参考汇率--消息

路透新加坡3月15日 - 一名知情人士告诉路透，新加坡银行业者可能会停用马币(林吉特)参考汇率，此举将符合马来西亚央行心意。马来西亚央行正寻求对马币市场加大控制。

在此前爆发银行人士操纵关键贷款利率的全球性丑闻后，监管当局于去年秋季要求重新审视新加坡银行公会所制定的各种利率，此后新加坡外汇市场一直承受著作出改变的压力。

这项调查发现一些交易员曾试图操纵某些币种的新加坡汇率定盘，这引发马来西亚与印尼央行人士的愤怒，他们多年来一直担心海外投机对本国现汇市场的影响。

新加坡银行公会正在研拟改革措施，来提升利率设定的可靠性。上述知情人士说，预计公会将采行一项计划，停止每日公布用于衍生品合约结算的马币现汇价格。该人士不愿具名，因计划尚未公开。

新加坡银行公会一名发言人拒绝置评，新加坡金管局亦未提供评论。

几名参与该进程的银行消息人士告诉路透，是否停止提供离岸马币汇率尚未作出最终决定，同时围绕如何改革该体制的讨论还在继续。

即使只是考虑放弃制定离岸马币汇率，便已显示出新加坡面临邻国施压，以及全球监管当局为提升店头交易衍生品透明度所做的努力已经产生影响。

银行公会尚未透露出打算停止印尼卢比的新加坡定盘，市场人士说，相比马来西亚的马币参考汇率，卢比在印尼国内市场缺乏一个可靠的现汇参考汇率。

对于寻求对冲外汇风险的企业、投资者和交易商而言，以参考汇率定价的无本金交割远期外汇(NDF)合约十分有用。

前述知情人士说，若新加坡停止制定马币参考汇率，交易马币NDF的银行将参考马来西亚外汇行业协会发布的指标。

NUS Business School的资产管理研究与投资中心主管Joseph Cherian表示，这个做法仍比不上理想方案--基于实际交易的基准，但将优于采用离岸的参考汇率。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)