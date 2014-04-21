《热点透视》亚洲不见通胀踪影 债券价格将继续向上

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 张明钧/王冠中

路透新加坡4月21日 - 亚洲不见通胀踪影。分析师对此大感意外。若不快快找回通胀，此区域高涨的债券价格可能还要继续向上。

花旗集团编制、衡量消费者和生产者物价数据相对于市场预估落差的指数显示，分析师远未能够准确预估。该指数若小于零，意味着市场预期过高，或者是实际的结果过低。3月该指数来到负14.7，创下八个月以来最低。

通胀升温时，债券收益率(殖利率)也会随着走高，从而带动债券价格下跌。2008年金融危机发生前，亚洲消费者物价涨幅往往要高于预期。投资人对于持有固定收益债券要求更多的补偿，而决策人士则是调高短期利率，这带动主权公债收益率窜升。

浏览亚洲通胀牵影债券收益率图表，请点选：link.reuters.com/kym68v

不过自2012年以来，通胀持续低于市场预估。亚洲债券收益率虽然因为热钱流入而处于相当低的水准，但下滑程度也不如预期。

这部分是因为关于美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时会升息的讯号混乱。若美联储升息，将使得亚洲债券的吸引力相对降低，导致投资人出脱亚洲债券。但若美联储按兵不动，当前的低成长、反通胀环境，将使得亚洲债券备具魅力。若投资人认为美国不会很快升息，地区的反通胀情况可能再次左右收益率走向。

多数迹象显示通胀将下滑。在中国，商品价格增幅低于官方目标。泰国物价积弱无力。新加坡和韩国央行已下修了通胀预估。快速成长的菲律宾缺乏短期内升息的有力因素。而印尼央行可能会在2015年前降息。印度通胀率则过高，但印度央行看来准备要降息，而非升息。

在2014年亚洲售出的债券中，投资人承接了超过500亿美元，略高于2013年同期。这还有进一步升高的空间，尤其是在欧元区加印钞票和日本进一步宽松政策，促使更多资金到新兴市场寻求收益的情况下。一旦关于美联储的不确定性排除，且投资人降低对于美国提前升息的预期，对于亚洲缺乏通胀的押注可能显得拥挤。(完)

(译文审校 张荻)

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