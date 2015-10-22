焦点：中国经济疲弱 北亚衰退阴霾如影随形

路透10月22日 - 全球第二大经济体--中国经济出现放缓，正在吞蚀北亚的经济增长，甚至造成一些经济体滑向衰退。

中国占全球GDP的比重为16%，而10年前还不到10%。但中国经济目前正在经历痛苦的重新平衡。与此同时，国际货币基金组织(IMF)预测包括日本、韩国、香港及台湾在内的区域经济今年将成长5.5%。

这将是全球金融危机以来最低的增长率。

周三公布的数据显示，日本9月出口较上年同期成长0.6%，为去年8月以来最低增幅，对中国的出口则减少3.5%。

“无庸置疑，只要中国无法走出低谷...高度倚赖中国市场的北亚自然也会受到冲击，”瑞穗银行驻新加坡资深分析师Vishnu Varathan表示。

日本出口数据疲弱，令外界更加担心该国经济在第三季落入衰退，而日圆疲弱也不足以支撑其海外出口。

新加坡第三季国内生产总值(GDP)环比年率仅为增长0.1%，勉强躲过衰退；但台湾看来仍非常接近衰退。

中国经济快速增长并开放，尤其是在2001年加入世界贸易组织(WTO)以后，这极大地促进了亚洲贸易发展。供应链遍布亚洲地区，涵盖从工厂用煤到手机电子零件等出口到西方市场的众多商品。

但现在，形势已有变化。

汇丰发布的报告显示，亚太大多数地区的采购经理人指数(PMI)正在下滑。新订单创下2009年初以来最快降速，而且库存不断增加，这都意味着在经济摆脱闲置产能以前，生产或将进一步下滑。

**感受到痛楚**

专攻工厂自动化和机器人业务的日本企业Yaskawa Electric (6506.T)周二下调年度营收预测，指因中国经济放缓。中国业务营收占该公司总营收的约五分之一。

日本另一家科技公司Nidec(6594.T)周三称，第二季营业利润增加，但维持财测不变，原因也是中国经济放缓。

Bayview资产管理公司的基金经理Yasuo Sakuma认为，Yaskawa等企业不会很快好转。“考虑到订单尚未触底，我们仍需保持谨慎。”

韩国9月出口较上年同期减少8.4%，台湾9月外销订单下降4.5%，其中来自中国大陆的订单下挫9.8%。

由于全球贸易停滞不前，亚洲航空和海运货运商感受到了压力，唯一的提振是圣诞节前对美国的出口。

“我们看到来自中国的大量出口商品。数量巨大，但鉴于航空市场的空运能力，目前尚未达到我们对每年这个时候‘超级’峰值的预期，”国泰航空(0293.HK)负责货运营销的总经理Mark Sutch称。

“本周我们将制订跨太平洋高峰运输计划，...预计这一高峰期将持续到(11月底的)感恩节。圣诞节前的高峰很难预测。”

香港空运货站有限公司(HACTL)的业务较上年同期持平。

“中国大陆经济放缓正在全方位影响香港，包括货物空运，”HACTL执行长Mark Whitehead称，“我预计这一市场不会大幅增长...不过较长期来看，我确实认为货物空运将强劲增长。”

分析师预计，北亚较差的出口数据将持续一段时间。

“看上去至少将持续到2016年上半年，”瑞穗的Varathan称。

“预计明年中期(中国)出口将触底，消费将有些回升。”

欲浏览亚洲出口图表，请点选：link.reuters.com/vyk92t

欲浏览日本出口图表，请点选：link.reuters.com/far65s

(完)