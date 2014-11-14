专访：挪威石油基金将瞄准房地产市场中的“永久”投资标的

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透奥斯陆11月14日 - 挪威规模高达8,600亿美元的石油基金表示，打算在明年进入亚洲房地产市场，投资范围扩大至从全新开发案到翻修案各种地产，投资目光瞄准“永久”性标的。
挪威石油基金地产部门主管Karsten Kallevig向路透表示，在缓慢起步之后，该基金正逐渐加强投资活动，目标是每年投资约80-100亿美元，而该基金也将自行处置更多地产交易，因难以找到拥有同样雄厚资金的合作伙伴。
挪威主权财富基金规模居全球之冠，今年已经完成多起大型地产交易，与大都会人寿合资买进波士顿One Beacon Street大楼，并购入巴黎La Madeleine大楼及伦敦西区的Pollen Estate。
该基金目前地产资产比重约为1.3%，但已获准将这部分资产配比提高至5%。
该基金将坚守在少数几个大城市买进地产的原则，当中包括两个亚洲城市，但目前两个亚洲城市尚未选定。Kallevig在专访时表示，其地产投资策略所产生的收益出乎意料之高，不过他认为报酬率不会一直维持在如此之高的水准。
“我们的表现极佳，恐怕没有办法一直延续下去，”Kallevig表示，“这一类型的投资组合没有理由这么高。”
“若以内部报酬率(IRR)来看，我们的报酬接近两位数。”
以挪威克朗的币值计算，今年前九个月的地产投资组合报酬率为8.95%，超越整体基金报酬率的7.35%，以及政府的4%实质报酬目标。
**希望独立进行投资**
该基金尽管与众多投资者进行过联合投资，比如Prologis (PLD.N)、金融公司TIAA-CREF和美国大都会人寿保险公司(MET.N)，但认为它的意图、目的和资源与这些合作伙伴都不同。
“我们已经开始扩大独立买入资产...我们会独立进行更多交易,”Kallevig说。“实际情况是，没有哪个合作伙伴，具有我们的实力，像我们那样在市场投资。”
该基金投资不动产的重点城市包括波士顿、纽约、华盛顿、旧金山、伦敦、巴黎、慕尼黑和柏林，亚洲是下一步扩张的目的地。
“我们在亚洲已经做了大量工作，很可能会选两个城市开始投资，希望能够在2015年展开，”Kallevig说。“我们在亚洲感兴趣的城市不止两个，但要做好工作，开始的城市不能超过两个。”
该基金起初主要在重点城市买入高端办公地产，未来将扩大资产范围，不过住宅地产不是它的优先投资项目。
“如果我们真的了解这些市场，就应该能了解买入一栋空楼、恢复和改造开发，甚至完全重新开发所面临的风险，”Kallevig说。
自2010年启动以来，该基金的不动产部门已经扩大至60人，未来可能增至200人。不动产业务的决策由纽约和伦敦办公室做出。(完)
(编译/审校 张明钧/李春喜/高琦)
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