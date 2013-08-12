北亚核电信任危机加剧

路透台北/东京8月9日（记者 Faith Hung/Antoni Slodkowski） - 台湾政府称，当地一个核电站泄漏放射性水可能已经有三年，进一步加剧北亚核电信任危机。

日本正在极力控制福岛核电站的放射性水泄漏。韩国检方也在对很多核反应堆伪造安全证书和不达标部件进行大规模调查。

日本、台湾和韩国等地因自然资源不足，多年来一直在使用核电，作为化石燃料的替代能源，但安全担忧迫使人们三思。台湾建造第四个核电站的计划因街头抗议和安全问题导致的立法机关内部分歧而耽搁数年。日本大多数核电站仍处于关闭状态；韩国九个核反应堆被关闭，六个在维修，三个将更换电缆，因电缆合格证书是伪造的。

台湾监察院称，位于新北市石门区的第一核能发电厂两个反应堆的蓄水池一直在泄漏辐射水。

该核电站的运营商--台湾电力公司官员称，水并非从蓄水池中泄漏出来，而是可能来自冷凝或清理地面的水。

该官员匿名表示，他们已经向监察院解释了情况，但被驳回，监察院要求他们寻找是否存在其他原因。

日本官员近期表示，每天有300吨高辐射水从福岛核电站排出。这促使首相安倍晋三要求政府介入，帮助进行清理。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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