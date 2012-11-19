奥巴马称访问缅甸是鼓励民主进程

美国总统奥巴马周日否认出访缅甸意味着对缅甸政府的支持，并将此次访问称为对缅甸摆脱数十年军事统治进程的认可和继续前行的鼓励。奥巴马定於周一出访缅甸，将成为第一位访问缅甸的在任总统。这是他赢得连任後首次出访海外，显示他对美国战略中心东移非常认真。路透